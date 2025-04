Procura di Milano chiede rigetto semilibertà per Stasi intervista non autorizzata al centro

Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto, a differenza di quanto aveva detto ai cronisti il difensore di Alberto Stasi al termine dell'udienza a porte chiuse davanti al Tribunale di Sorveglianza, il "rigetto" della richiesta della semilibertà avanzata dal condannato definitivo per l'omicidio di Chiara Poggi. E, "in subordine", ha chiesto un rinvio del procedimento per valutare le "circostanze" della sua ultima intervista a 'Le Iene' del 30 marzo, che non è stata autorizzata. Lo si è appreso da fonti giudiziarie, dopo le dichiarazioni in mattinata del legale di Stasi. Quotidiano.net - Procura di Milano chiede rigetto semilibertà per Stasi, intervista non autorizzata al centro Leggi su Quotidiano.net Lagenerale di, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto, a differenza di quanto aveva detto ai cronisti il difensore di Albertoal termine dell'udienza a porte chiuse davanti al Tribunale di Sorveglianza, il "" della richiesta dellaavanzata dal condannato definitivo per l'omicidio di Chiara Poggi. E, "in subordine", ha chiesto un rinvio del procedimento per valutare le "circostanze" della sua ultimaa 'Le Iene' del 30 marzo, che non è stata. Lo si è appreso da fonti giudiziarie, dopo le dichiarazioni in mattinata del legale di

Procura di Milano chiede rigetto semilibertà per Stasi, intervista non autorizzata al centro. Alberto Stasi, la pg chiede il rigetto della richiesta di semilibertà: «Valutare anche l'intervista non autori. Inchiesta Hydra e la mafia “a tre teste”: la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone. Indagine Hydra sull’alleanza tra mafie. La Procura chiede il processo per 143. Agevolazione colposa: il Tribunale di Milano dispone l'amministrazione giudiziaria nei confronti di un istituto di credito. Indagine Hydra sull’alleanza tra mafie. La Procura chiede il processo per 143. Ne parlano su altre fonti

Procura di Milano chiede rigetto semilibertà per Stasi, intervista non autorizzata al centro - La Procura di Milano si oppone alla semilibertà di Stasi, valutando un'intervista non autorizzata a 'Le Iene'. (quotidiano.net)

Alberto Stasi, la pg chiede il rigetto della richiesta di semilibertà: «Valutare anche l'intervista non autorizzata a Le Iene» - La Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto, a differenza di quanto aveva detto ai cronisti il difensore di Alberto Stasi al termine dell'udienza a porte ... (leggo.it)

Indagine Hydra sull’alleanza tra mafie. La Procura chiede il processo per 143 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)