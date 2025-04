Processo ' Nexus' le accuse di mafia e di estorsione non sono provate

Processo scaturito dall'operazione "Nexus", oggi (mercoledì 9 aprile 2025), nell'aula "Metrangolo" del tribunale di Brindisi, l'avvocato Ladislao Massari ha concluso le arringhe difensive. Il 26 febbraio scorso, sempre davanti al collegio giudicante. Brindisireport.it - "Processo 'Nexus', le accuse di mafia e di estorsione non sono provate" Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - A poche ore dalla sentenza per ilscaturito dall'operazione "", oggi (mercoledì 9 aprile 2025), nell'aula "Metrangolo" del tribunale di Brindisi, l'avvocato Ladislao Massari ha concluso le arringhe difensive. Il 26 febbraio scorso, sempre davanti al collegio giudicante.

Brindisi, mafia ed estorsioni: chieste sette condanne. Estorsioni della Sacra Corona: otto condanne con rito abbreviato. Ne parlano su altre fonti

Mafia e droga sull’asse Brindisi-Lecce: condannati in 22, in 4 assolti dal 416 bis - Ventidue condanne, al netto della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, per associazione mafiosa e droga e quattro assoluzioni dal 416 bis, a conclusione del processo davanti al gup ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)