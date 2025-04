Processo ai genitori di Aurora morta in culla a 45 giorni nel Casertano I carabinieri | “Non ci volevano lì”

Processo per omicidio ai genitori della piccola Aurora Savino, morta a 45 giorni a Santa Maria a Vico (Caserta) nel 2023, uno dei carabinieri intervenuti ha dichiarato che genitori e parenti non volevano i militari sul posto subito dopo il fatto. Leggi su Fanpage.it Durante ilper omicidio aidella piccolaSavino,a 45a Santa Maria a Vico (Caserta) nel 2023, uno deiintervenuti ha dichiarato chee parenti noni militari sul posto subito dopo il fatto.

