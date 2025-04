Primitivo pugliese sul podio tra i vini con i maggiori incrementi nelle vendite Vinitaly

Primitivo pugliese balza al secondo posto della top ten dei vini autoctoni che fanno segnare i maggiori incrementi delle vendite, con la biodivdrsità che vince anche nel bicchiere, determinando scelte d'acquisto sempre più territoriali nei gusti degli italiani. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Circana relativi alle vendite di vino nel 2024 nella Grande Distribuzione Italiana, in occasione del vinitaly dove a Casa Coldiretti sono stati esposti i vini della top ten delle bottiglie che in Italia sono cresciute maggiormente nei consumi.Sul podio dei vini che nel 2024, crescono di più a volume, rispetto all'anno precedente ci sono il siciliano Inzolia, con il +12,9%, il Primitivo di Puglia (+11,8%), quasi al pari del Vermentino (Sardegna, Toscana, Liguria) con il +11,7%, seguito dalla friulana Ribolla (+11,3%).

