.com - Prima Categoria / Coppa Marche, la Real Cameranese è in finale: 1-0 al Borgo Minonna

La squadra di Pantalone vola all’atto decisivo del 16 aprile grazie alla rete di Negozi a 10 minuti dalla fine. Stasera si conoscerà l’altra finalista, una tra Centobuchi e Folgore Castelraimondo CAMERANO, 9 aprile 2025 – Laè lafinalista di. La squadra di Pantalone beffa ilcon un gol all’80° del subentrato Negozi con un tiro di piatto che ha superato Perez. Agli jesini di Saracini sarebbe bastato anche un pareggio, vista la migliore differenza reti, ma a 10 minuti dalla fine si è materializzato il ko. Ora laattende il risultato della sfida di stasera tra Centobuchi e Folgore Castelraimondo per conoscere l’avversaria della finalissima in programma, come da comunicato ufficiale n°15, il prossimo 16 aprile, con orario e campo da definire, anche se in passato si è sempre svolta al “Paolinelli” di Ancona.