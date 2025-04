Preziosi sentito in procura per l’esposto di A-Cap sul Genoa | Ho solo testimoniato

Preziosi presso il tribunale di Genova, nell’ambito dell’indagine avviata dalla procura in merito al recente cambio di proprietà del Genoa Cfc. L’ex presidente rossoblù, convocato in qualità di testimone dal pubblico ministero Alberto Landolfi, ha scelto il silenzio una volta uscito dall’aula: «Ragazzi, non devo dire niente, siamo qui. Ho fatto la mia ultima audizione e basta», ha dichiarato stringatamente ai giornalisti presenti, come riporta Telenord.Preziosi sentito in procura a Genova per presunta truffa che riguarda il club (Telenord)L’inchiesta ruota intorno alla cessione delle quote societarie, passate dal gruppo A-Cap – che aveva rilevato il credito principale dal fondo 777 Partners – all’imprenditore romeno Dani ?ucu. Ilnapolista.it - Preziosi sentito in procura per l’esposto di A-Cap sul Genoa: «Ho solo testimoniato» Leggi su Ilnapolista.it Si è concluso in poco più di un’ora l’interrogatorio di Enricopresso il tribunale di Genova, nell’ambito dell’indagine avviata dallain merito al recente cambio di proprietà delCfc. L’ex presidente rossoblù, convocato in qualità di testimone dal pubblico ministero Alberto Landolfi, ha scelto il silenzio una volta uscito dall’aula: «Ragazzi, non devo dire niente, siamo qui. Ho fatto la mia ultima audizione e basta», ha dichiarato stringatamente ai giornalisti presenti, come riporta Telenord.ina Genova per presunta truffa che riguarda il club (Telenord)L’inchiesta ruota intorno alla cessione delle quote societarie, passate dal gruppo A-Cap – che aveva rilevato il credito principale dal fondo 777 Partners – all’imprenditore romeno Dani ?ucu.

