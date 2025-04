Previsioni meteo | allerta a Livorno e provincia per rischio frane allagamenti e forti temporali fino a giovedì 10 aprile

LivornoTODAYLa sala unica della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e pioggia dalle 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, fino alle 8 di domani. Secondo le Previsioni infatti sono. Livornotoday.it - Previsioni meteo: allerta a Livorno e provincia per rischio frane, allagamenti e forti temporali fino a giovedì 10 aprile Leggi su Livornotoday.it ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAYLa sala unica della protezione civile regionale ha emesso un'gialla peridrogeologico () e pioggia dalle 18 di oggi, mercoledì 9alle 8 di domani. Secondo leinfatti sono.

