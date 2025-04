Presunto aumento dei prezzi per la sosta sulle strisce blu Amts smentisce

Presunto aumento, da oggi(?), della sosta sugli stalli blu nella città di Catania gestiti da Amts e della presunta abolizione della gratuità degli stessi durante la 'pausa pranzo', l'Azienda Metropolitana Trasporti e sosta Catania precisa che.

