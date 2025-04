Presentazione a Chieti dei risultati del programma formativo 'Sicurezza 360°': nominati i nuovi ambasciatori.

Dopo un derby amaro, una prova di maturità: a Chieti sfida d'alta quota per l'Ancona.

Il nuovo stadio del Chieti FC 1922 inizia a prendere forma, nel weekend ci sono stati i primi sopralluoghi nell’area Villaggio Mediterraneo a ridosso dell’Università d’Annunzio, anch’essa coinvolta attivamente nel progetto.

Il Chieti pareggia a Fermo e aggancia la vetta della classifica.

Verso Chieti-Ancona, mister Gadda: «Andremo a giocarcela con coraggio, contro una delle migliori del girone» - VIDEO.

Europee, Manola Di Pasquale (Pd) in corsa per la circoscrizione sud: "Mi candido per portare avanti i valori progressisti".