Presentati gli Internazionali BNL d’Italia 2025 e svelati i nomi delle wild cards

2025 degli Internazionali BNL d'Italia è sempre più vicina e nel corso della presentazione del torneo – avvenuta presso il Liceo Montale di Roma – sono state svelate le prime wild card assegnate dagli organizzatori. In campo maschile, come già accaduto nel Principato di Monaco in occasione del Masters 1000 in corso di svolgimento, un invito è stato riservato a Fabio Fognini. Con lui anche Francesco Passaro, Luca Nardi e il giovane talento classe '07 Federico Cinà che ha già mostrato il suo enorme talento poche settimane fa a Miami, passando un turno del main draw. Ancora da assegnare l'ultimo invito.ENTRY LIST MASTERS 1000 ROMA – Internazionali BNL d'ItaliaENTRY LIST WTA 1000 ROMA – Internazionali BNL d'ItaliaInternazionali BNL d'Italia 2024Lucrezia Stefanini (ITA)Photo © Ray GiubiloLE wild CARD PER IL TORNEO FEMMINILEwild cards che permettono all'Italtennis di rimpolpare la spedizione azzurra nel main draw del torneo femminile, dove solo Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti erano riuscite ad essere ammesse per diritto di classifica.

