Presentata la rete degli Ecomusei

C’era come capofila anche l’Ecomuseo di Argenta alla presentazione ufficiale delladell’Emilia-Romagna. Unache estende le sue maglie su una dimensione regionale, coinvolgendo territori di comuni e unioni dell’Emilia e della Romagna, della costa, della pianura interna e dell’Appennino, includendo aree fragili e aree protette, centri rurali e grandi centri urbani della costa, di cui glicostituiscono un presidio culturale e di identità. Glihanno saputo infatti adattarsi ai diversi contesti territoriali in cui sono sorti, inserendosi attivamente negli ambiti sociali, economici e di pianificazione territoriale anche con azioni di contrasto allo spopolamento, miglioramento della qualità della vita e creazione di nuove opportunità di lavoro, in una logica condivisa di sviluppo sostenibile nel tempo.