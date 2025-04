Preoccupazione per il progetto sull’ex Safond | È in gioco la tutela della falda e della salute pubblica

progetto che rischia di compromettere una risorsa essenziale come l’acqua potabile”. Così Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova e componente del Consiglio di Bacino Bacchiglione, interviene in merito al progetto di riattivazione del sito. Padovaoggi.it - Preoccupazione per il progetto sull’ex Safond: «È in gioco la tutela della falda e della salute pubblica» Leggi su Padovaoggi.it “Non si può restare indifferenti di fronte a unche rischia di compromettere una risorsa essenziale come l’acqua potabile”. Così Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova e componente del Consiglio di Bacino Bacchiglione, interviene in merito aldi riattivazione del sito.

