Premio di laurea Città di Prato i vincitori della quarta edizione

Prato, 9 aprile 2025 - Sono Maria Cristina Bartolucci, Irene Burroni, Melania Perdonò, Filippo Borsini e Costanza Martinelli i vincitori della quarta edizione del Premio "Città di Prato" finanziato dal Comune e destinato a giovani laureati presso le Università italiane con tesi che hanno come oggetto il territorio pratese.I quattro progetti, selezionati tra venti, questo pomeriggio (mercoledì 9 aprile) sono stati premiati nel Salone consiliare alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti, dell'assessore all'Università, della Prof.ssa Ersilia Menesini, Prorettrice alla Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti dell'Università di Firenze e del Direttore della Fondazione PIN, Enrico Banchelli. Gli elaborati saranno anche scaricabili dal sito di PIN al link https://www.pin.unifi.it/Premio-citta-di-Prato

