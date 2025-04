Predator | Killer of Killers il primo trailer del film d’animazione di Dan Trachtenberg

Predator: Killer of Killers, il primo trailer del film d'animazione di Dan Trachtenberg

20th Century Studios ha annunciato che Predator: Killer of Killers, un film d'azione e avventura animato originale ambientato nell'universo di Predator, debutterà il 6 giugno 2025 in esclusiva su Hulu. Ora abbiamo la possibilità di vedere il primo trailer del film che è diretto da Dan Trachtenberg (Prey).

La storia antologica segue tre dei più feroci guerrieri della storia umana: una predatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa ricerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si rivolta contro il fratello samurai in una brutale battaglia per la successione e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena alla causa degli Alleati.

