Precipita per 10 metri nel cantiere della scuola media a Fino Mornasco | morto operaio di 54 anni

operaio di 54 anni è deceduto nel pomeriggio del 9 aprile dopo essere Precipitato per 10 metri nel cantiere della nuova scuola di Fino Mornasco (Como). Il lavoratore sarebbe caduto da un ponteggio. Leggi su Fanpage.it Undi 54è deceduto nel pomeriggio del 9 aprile dopo essereto per 10nelnuovadi(Como). Il lavoratore sarebbe caduto da un ponteggio.

