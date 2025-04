Lanazione.it - Prato, in concerto Antje Weithaas e la Camerata Strumentale

, 9 aprile 2025 – Nuovodi musica classica al Teatro Politeama Pratese. Appuntamento giovedì 10 aprile, alle ore 21. Ilvede direttrice e violinocon ladi. Ricco il programma musicale della serata, con Beethoven:in re maggiore op. 61 per violino e orchestra, e sempre di Beethoven la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60. A un anno di distanza dal suo trionfaledi debutto con latorna al Politeama per suonare e dirigere due capolavori amatissimi di Beethoven, capisaldi del repertorio. In programma ilper violino e orchestra in re maggiore op. 61 e la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60. Scritti tra l’autunno e l’inverno del 1806, questi capolavori ci mostrano un Beethoven solare e sereno, lontano dalle tensioni drammatiche di altre sue opere.