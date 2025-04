Lanazione.it - Prato, il Museo di Palazzo Pretorio celebra gli undici anni dalla riapertura

Leggi su Lanazione.it

, 9 aprile 2025 - Sono passaticerimonia ufficiale di inaugurazione: era il 12 aprile 2014 quando, dopo un complesso restauro, ildelriapriva le porte nella sua nuova veste, con un evento che coinvolse tutta la cittadinanza e che rilanciò uno dei luoghi-simbolo della città. Una ricorrenza importante, che quest’anno ilvuole condividere con la comunità, con due giornate di eventi e iniziative. Gli appuntamenti partono sabato 12 aprile: per l’occasione, ilapre le porte a tutti i visitatori - con il consueto orario, dalle 10.30 alle 18.30 - con un biglietto di ingresso al costo simbolico di un euro. Un’ottima opportunità per ammirare le opere della collezione permanente: gioielli di inestimabile valore che raccontano la storia di, come le opere di Bernardo Daddi, Giovda Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d'altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora, con un catalogo che spazia dal XIV secolo fino all’arte contemporanea di Lipchitz, Klein e Pistoletto.