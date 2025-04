Prato il centro medico Althara lancia il Progetto per la cura della Donna

Prato, 9 aprile 2025 - Il dolore pelvico cronico rappresenta una condizione complessa che coinvolge non solo la sfera fisica ma anche quella psicologica ed emotiva della Donna. Per offrire una risposta efficace e completa, nasce il 'Progetto per la cura della Donna' negli spazi di Althara centro medico. Parliamo di una struttura di 250 metri quadri, con cinque ambulatori, una trentina di specialisti e una stretta sinergia con i medici di famiglia, aperta nel mese di marzo in via dello Sprone a Grignano, a fianco de Lafarmacia di via Roma. Il Progetto sarà presentato sabato prossimo, 12 aprile, dalle 9.30 alle 11.30 Ad aprire i lavori sarà la presidente della commissione comunale Sanità, Rosanna Sciumbata. Poi ci sarà l'intervento di Martina Cacciato, fondatrice collettivo Re.Vulva, e Costanza Gori, collettivo Re.

