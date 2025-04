Prato Half Marathon 2025 | corsa e solidarietà nel cuore della città

corsa attraversando il centro storico, con un occhio rivolto alla solidarietà. E' tutto pronto per l'edizione 2025 della "Prato Half Marathon", che prenderà il via domenica con partenza alle 9,30 davanti al Castello. Tanti gli eventi collaterali legati alla rassegna, iniziando dalla vigilia della corsa: sabato alle 10 aprirà l'"Half Marathon Sport Village" in piazza delle Carceri. Quel giorno sarà possibile prendere parte agli eventi collaterali: la "Walk Zone" (una camminata per le vie del centro guidata da un coach tramite cuffie a ritmo di musica, che inizierà alle 15:30) e poi alle 16:15 la "Kids Fun Run", la corsa per bambini accompagnati dai genitori. Ci si può iscrivere a questi due eventi seguendo le modalità indicate sul sito web (www.PratoHalfMarathon.com) La giornata proseguirà con la consegna dei pettorali di gara alla sindaca Ilaria Bugetti (alle 17) con la kermesse che peraltro andrà ad intrecciare il "Trofeo Denti" di rugby: gli organizzatori si ritroveranno con gli sbandieratori di Montemurlo e le squadre della kermesse organizzato dal Gispi impegnate nella consueta passeggiata in città.

