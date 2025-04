Lanazione.it - Prato, Consiag cerca tre operai per ottimizzare la manutenzione ordinaria sul territorio

, 9 aprile 2025 - La campagna di selezione del personale da parte diServizi Comuni continua anche nella primavera 2025. Dopo il duplice bando per la selezione di un impiegato amministrativo e di un coordinatore del servizio it, e a seguito della ridi un tecnico informatico elettronico, di un apprendista impiegato tecnico e di un apprendistao, adesso la società di via Panziera apre un nuovo bando. Stavolta sono tre le figure da individuare: altrettantiaddetti alladelle infrastrutture viarie. L'esigenza di potenziare l'organico nasce dal progetto del Comune di'Il Comune vicino - Sportelli per segnalazioni e soluzioni'. Si tratta di un punto di riferimento sulpratese per ascoltare i cittadini e raccogliere segnalazioni e criticità.