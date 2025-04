Prato approvato il progetto di riqualificazione del polo teatrale del Fabbricone

Prato, 9 aprile 2025 - Una nuova porta di accesso al cuore della città da nord tra piazza del Mercato Nuovo e il Bisenzio con connessioni urbane e un parco verde da 12mila metri quadrati: è stato approvato ieri dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica della riqualificazione del polo teatrale del Fabbricone, il maxi intervento inserito nel documento strategico Next Generation Prato per i fondi PNRR e finanziato attraverso il Programma Fesr 2021-2027 della Regione Toscana Strategie Territoriali in Aree Urbane. L'obiettivo è recuperare e valorizzare spazi urbani da destinare a finalità culturali e sociali e delineare un sistema urbano basato sui poli teatrali della città, costruendo una vera e propria "spina" dei teatri. Le dimensioni del progetto di rigenerazione del Comune di Prato parlano da sole: quasi 1.

