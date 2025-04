Pozzuoli pestata dall’ex | già distrutto il cartello anti-violenza dedicato a Gaia

cartellone è durato soltanto poche oreL'articolo Pozzuoli, pestata dall’ex: già distrutto il cartello anti-violenza dedicato a Gaia Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Pozzuoli, pestata dall’ex: già distrutto il cartello anti-violenza dedicato a Gaia Leggi su Teleclubitalia.it Ignoti gli autori dell'atto vandalico. Ilne è durato soltanto poche oreL'articolo: giàilTeleclubitalia.

Pozzuoli, 15enne pestato a sangue: raid punitivo per gelosia - Felpe, giubbotti smanicati, bandana, cappucci in testa e scarpe griffate. Figli di immigrati, tutti italiani di seconda generazione, si muovono in gruppo il stile “Maranza” tra il ... (ilmattino.it)

Gaia, picchiata a sangue a Pozzuoli: indagine sui complici dell’ex marito - I carabinieri stanno effettuando accertamenti sul racconto di Gaia, la 25enne aggredita dal marito a Pozzuoli, per risalire all'identità delle due persone ... (fanpage.it)