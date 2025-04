Anteprima24.it - ‘Poteri Occulti’, il 9 maggio la presentazione del libro di Luigi de Magistris presso Tenuta La Fortezza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl nove, alle ore 17:30,La– Eventi e Ricevimenti ospiterà, con grande orgoglio,dein occasione delladel suo ultimo.Nella sua recente opera letteraria, “Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia” edito da Fazi Editore De, politico ed ex magistrato italiano, sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 e sindaco della Città Metropolitana di Napoli dal 2015 al 2021, mette in evidenza come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri, formati da massonerie deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e settori della magistratura, costituiscono un sistema criminale sempre più pervasivo.