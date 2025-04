Lanazione.it - Ponte San Giovanni in allarme. Petizione per salvare la scuola. Già raccolte oltre mille firme

Leggi su Lanazione.it

Sono giàledalle associazioni diSansia on line che sul carta perle scuole del quartiere. I cittadini residenti e operanti del territorio manifestano dunque, per l’ennesima volta, la loro preoccupazione per lo stato in cui versa l’istituto Comprensivo Perugia 12 che comprende materna, elementari e medie. E a dimostrarlo prima di tutto ci sono i numeri che "sono, purtroppo, impietosi – recita il testo della–: la fuga di bambini abitanti nel territorio verso altri Istituti Comprensivi (non solo e non tanto del centro città, ma soprattutto delle periferie limitrofe come San Martino in Campo eValleceppi) ha purtroppo raggiunto dimensioni tali da non poter essere ignorata dalle istituzioni". Una diminuzione che, a detta dei promotori, non è nemmeno attribuibile al calo demografico, stante la vera e propria emorragia che si registra nel passaggio traprimaria esecondaria.