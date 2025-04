Ilrestodelcarlino.it - Ponte ferroviario a Sant’Agata sul Santerno: via ai lavori di rimozione

sul(Ravenna), 9 aprile 2025 - Come già preannunciato dal sindaco, Riccardo Sabadini, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato le attività propedeutiche alladelsul fiume. Si tratta diche consentiranno di allestire il cantiere che si occuperà dello ‘svaro’ della travata metallica, collocata oggi a una quota più bassa rispetto agli argini del fiume, innalzati dopo le esondazioni del 2023. In particolare si procederà con la pulizia dell’area, la posa delle recinzioni di sicurezza, la creazione di piste di cantiere e l’installazione delle strutture prefabbricate riservate ai tecnici e alle maestranze. A seguire sarà creato un rilevato in terra, su cui posizionare la gru che verrà utilizzata per lo spostamento della travata.