Pompei, ritrovato altorilievo funebre di una coppia di sposi

Scoperta auna tomba monumentale ornata da un rilevo in tufo a grandezza quasi naturale raffigurante una giovanedi. La qualità della scultura e le sue caratteristiche arcaiche suggeriscono una datazione all’epoca repubblicana, un ritrovamento insolito nell’Italia meridionale.Questa eccezionale testimonianza, emersa grazie al progetto di ricerca “Investigating the Archaeology of Death ini”, getta nuova luce sulle pratiche funerarie, le credenze religiose e la struttura sociale dell’antica città vesuviana.L’area in cui c’è stato il ritrovamento si trova a est di Porta Sarno, in una zona già parzialmente esplorata nel 1998 durante i lavori per la costruzione della doppia linea ferroviaria della Circumvesuviana. Gli scavi di allora avevano rivelato la presenza di oltre 50 sepolture a cremazione, segnalate da steli (columelle), e un monumento funerario con un arco.