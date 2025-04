Primacampania.it - Pomigliano: due anni d’intensa attività per il commercio dell’Amministrazione Russo

Leggi su Primacampania.it

D’ARCO – Duedi intensa e articolataamministrativa per sostenere, rilanciare e innovare il tessuto commerciale urbano: è il bilancio tracciato dall’Amministrazione comunale did’Arco, guidata dal sindaco Raffaele, che dal 2023 ad oggi ha avviato un programma organico di interventi istituzionali, promozionali, infrastrutturali ed economici per rafforzare il ruolo della città come polo commerciale di riferimento nel territorio vesuviano.Sul piano istituzionale, i passaggi fondamentali sono stati l’istituzione del Distretto Urbano del(DUC) con delibera n.17 del 17 marzo 2023, l’adozione del Regolamento del DUC, la nomina del Coordinamento e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento dei distretti.Intensa anche l’promozionale e culturale: con la campagna “è viva!”, il potenziamento della comunicazione attraverso affissioni, locandine, social network, la produzione di contenuti multimediali, e oltre 40 eventi tra musica, teatro e iniziative popolari distribuiti nei quartieri cittadini, in particolare durante festività e ricorrenze.