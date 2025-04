Polverosi esalta l’Inter | Ora il triplete è possibile Lautaro ha fatto vedere la differenza con Kane! Quello che hanno fatto è arte

Polverosi, noto giornalista, sulla sfida di Champions League tra Bayern Monaco-Inter. Tutti i dettagli in merito Alberto Polverosi ha commentato nel suo editoriale sul Corriere dello Sport la vittoria dell'Inter sul campo del Bayern Monaco in Champions League. Lautaro MEGLIO DI Kane – «Il primo passo è fatto, vittoria in Baviera col primo gol del capitano e .

