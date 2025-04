Polizze catastrofali l’allarme dei commercialisti | Un obbligo che pesa sulle Pmi toscane

obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali ha fatto molto discutere il mondo dell’impresa, specialmente le piccole e medie realtà. A spiegarne i contorni e i potenziali impatti della novità è Alessandro Bettarini, presidente dell’Associazione Nazionale commercialisti di Firenze. Quali imprese sono coinvolte nell’obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali? “Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sia italiane che estere operanti in Italia, erano inizialmente obbligate a stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Parliamo di società di capitali, società di persone e imprese individuali. Restano escluse le imprese agricole e i professionisti. Tuttavia, il decreto legge n.39 del 31 marzo 2025 ha introdotto una proroga: per le medie imprese l’obbligo decorre dal 1° ottobre 2025, mentre per piccole e micro imprese è spostato al 31 dicembre 2025”. Lanazione.it - Polizze catastrofali, l’allarme dei commercialisti: “Un obbligo che pesa sulle Pmi toscane” Leggi su Lanazione.it Firenze, 9 aprile 2025 – L’di stipulare una polizza assicurativa contro i rischiha fatto molto discutere il mondo dell’impresa, specialmente le piccole e medie realtà. A spiegarne i contorni e i potenziali impatti della novità è Alessandro Bettarini, presidente dell’Associazione Nazionaledi Firenze. Quali imprese sono coinvolte nell’di stipula della polizza contro i rischi? “Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sia italiane che estere operanti in Italia, erano inizialmente obbligate a stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Parliamo di società di capitali, società di persone e imprese individuali. Restano escluse le imprese agricole e i professionisti. Tuttavia, il decreto legge n.39 del 31 marzo 2025 ha introdotto una proroga: per le medie imprese l’decorre dal 1° ottobre 2025, mentre per piccole e micro imprese è spostato al 31 dicembre 2025”.

