Polizia | il Questore firma due provvedimenti amministrativi nei confronti di due donne pericolose

Arezzo, 9 aprile 2025 – Ladi Stato di Arezzo ha applicato due misure di prevenzione neidi altrettanteritenute socialmente. In particolare, una sotto l’effetto di sostanze alcoliche è stata destinataria di un “avviso orale” delper aver opposto resistenza e cagionato lesioni a quattro poliziotti intervenuti, peraltro, in sua difesa. In un altro episodio, personale delle Volanti fermava per un controllo un veicolo condotto da una donna che aveva a bordo la propria figlia minore. All’esito degli accertamenti, all’interno dell’abitacolo veniva rinvenuta una grande quantità di merce rubata pochi minuti prima da tre negozi del Centro cittadino. Le duesono state così raggiunte da duedeldi Arezzo, Di Lorenzo, in virtù dei quali, la prima è stata intimata a mantenere una condotta rispettosa delle norme, evitando in futuro di assumere comportamenti devianti pena l’applicazione di misure più afflittive, mentre la seconda, residente in altra provincia della Toscana, non potrà far ritorno ad Arezzo per i prossimi due anni.