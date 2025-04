Quotidiano.net - Polizia e cyber sicurezza: "Una lotta all’avanguardia contro i criminali digitali"

Leggi su Quotidiano.net

Boni Nello scenario in chiaroscuro della frontiera digitale ci sonoe terroristi che non utilizzano bombe e fucili ma il computer. Da qui la necessità di contrastare le minacce alle infrastrutture e intensificare la difesa dagli attacchi hacker. È uno dei temi in agenda alla cerimonia del 173° anniversario delladomani a Roma. Uno degli esperti è Cristiano Leggeri, dirigente delladi Stato, direttore per la Postale della III Divisione e del Centro nazionale anticrimine informatico a protezione delle infrastrutture critiche. Da dove provengono le minacce? "Gli attacchi hanno diverse matrici. Possono fare capo allatà con fini estorsivi, ma anche a gruppi sponsorizzati da Stati con finalità di spionaggio. Quella cibernetica è una minaccia multilivello.