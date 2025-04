Lanazione.it - Polizia di Stato, domani la cerimonia dell’anniversario della fondazione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 aprile 2025 –al Teatro Petrarca, si celebrerà il 173° Anniversario dalladi, alla presenza delle Autorità e dei tanti cittadini che vorranno manifestare la propria vicinanza alla. #Essercisempre, il popolare hashtagdi, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uominidi. L’evento vuole essere, come di consueto, anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attivitànella Provincia di Arezzo, per un anno operativo, intenso e contraddistinto dal conseguimento di risultati positivi in tema di contrasto al crimine e che hanno permesso di mantenere elevati gli standard di sicurezza.