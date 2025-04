Politest top schools 2025 Lode al Cannizzaro di Rho solo istituto tecnico d’Italia

istituto tecnico in tutta Italia, tra tanti licei, ad aver ottenuto i migliori esiti nei test di ammissione alla facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano. Per queste ragioni l’istituto tecnico Cannizzaro di Rho ha ricevuto l’encomio “Politest top schools 2025“. Il riconoscimento è stato consegnato alla dirigente scolastica Venera Sturiale dalla professoressa Cristina Jommi, preside di Ingegneria civile, ambientale e territoriale. "Siamo orgogliosi di questo encomio che conferma la qualità del lavoro che i nostri docenti e i nostri studenti svolgono ogni giorno. Non è facile oggi tenere alto lo standard, viste le sfide che la scuola si trova ad affrontare quotidianamente – commenta la preside –. Siamo impegnati oltre che in una rigorosa qualità dell’offerta formativa di base, anche in attività di potenziamento che si rivolgono a tutti gli studenti. Ilgiorno.it - “Politest top schools 2025“. Lode al Cannizzaro di Rho solo istituto tecnico d’Italia Leggi su Ilgiorno.it Unicoin tutta Italia, tra tanti licei, ad aver ottenuto i migliori esiti nei test di ammissione alla facoltà di ingegneria al Polidi Milano. Per queste ragioni l’di Rho ha ricevuto l’encomio “top“. Il riconoscimento è stato consegnato alla dirigente scolastica Venera Sturiale dalla professoressa Cristina Jommi, preside di Ingegneria civile, ambientale e territoriale. "Siamo orgogliosi di questo encomio che conferma la qualità del lavoro che i nostri docenti e i nostri studenti svolgono ogni giorno. Non è facile oggi tenere alto lo standard, viste le sfide che la scuola si trova ad affrontare quotidianamente – commenta la preside –. Siamo impegnati oltre che in una rigorosa qualità dell’offerta formativa di base, anche in attività di potenziamento che si rivolgono a tutti gli studenti.

