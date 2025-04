Ilnapolista.it - Pogba: «Con Mourinho non c’era comunicazione, sono caduto in depressione senza rendermene conto»

Paulha rilasciato un’intervista a Gq France in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. L’ex Juventus ha da poco finito di scontare la squalifica per doping, ma al momento non è stato ingaggiato da alcun club.: «Se avessi avuto quattro anni di squalifica, avrei smesso di giocare»«Prima di tutto, non vedo l’ora di tornare a giocare. Sai, è passato così tanto tempo da quando ho giocato l’ultima volta. Non avrei mai immaginato di trovarmi libero in questo momento della stagione. Non ho mai vissuto un momento come questo. Ad oggi cidelle proposte. Che vengono da tutto il mondo. Ma voglio vedere cosa mi si addice meglio. Perchéin un periodo della mia vita e della mia carriera che è decisivo. E’ una decisione che prenderò, ma devo avere il tempo necessario.