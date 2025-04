Primacampania.it - Plusvalenze Napoli, Figc riceve atti su De Laurentiis: possibile nuova inchiesta sportiva

– La Procura federale dellaha ricevuto glidell’dalla Procura di Roma riguardante il presidente del, Aurelio De, per il quale lo scorso febbraio è stato richiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di falso in bilancio. Lo riferisce il quotidiano La Repubblica, secondo cui il procuratore federale Giuseppe Chiné avrà ora a disposizione 30 giorni per decidere se riaprire il procedimento sportivo attraverso l’istituto della revocazione.Al centro della vicenda ci sono presuntefittizie emerse in due operazioni: l’acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e, soprattutto, il trasferimento dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille alnel 2020. Proprio quest’ultima trattativa è da tempo oggetto di attenzione per i valori economici attribuiti ad alcuni giocatori inclusi nello scambio e mai scesi in campo con la squadra francese.