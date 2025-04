Spazionapoli.it - Plusvalenze Napoli, atti alla FIGC: “Rischio penalizzazione”. Le novità sulle indagini

Il casodeltorna a far discutere, emergono importantissimesu una possibile: il report di Repubblica Il casodelè di nuovo sotto i riflettori, e stavolta lesono di quelle che fanno tremare i tifosi azzurri. L’affare Osimhen, che nel 2020 ha portato il centravanti nigeriano dal Lille alper 71 milioni di euro, torna al centro dell’attenzione della giustizia sportiva. Con lui, rispunta anche lo spettro di unain classifica che potrebbe scuotere il cammino del club partenopeo.A dare il via a questo nuovo capitolo è la procura della Federcalcio, che ha ricevuto dprocura di Roma glidell’inchiesta per falso in bilancio. Un’indagine che non riguarda solo il trasferimento di Victor Osimhen, ma coinvolge anche il presidente Aurelio De Laurentiis e operazioni come quella tra Manolas e Diawara con la Roma.