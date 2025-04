PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi di Aprile 2025 per PS5 e PS4

Sony ha svelato i giochi che entreranno a far parte del catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 15 Aprile 2025, dove tra i titoli più attesi troviamo Hogwarts Legacy di Warner Bros. Games.Diamo quindi un'occhiata ai giochi che arricchiranno la lista dei giochi PS Plus Extra tra pochi giorni:Hogwarts Legacy PS4, PS5Blue Prince PS5Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 PS5EA Sports PGA Tour PS5Battlefield 1 PS4PlateUp! PS4, PS5Ovviamente il gioco più importante di questa nuova ondata non può che essere Hogwarts Legacy, titolo di Avalanche Studios che si è imposto rapidamente come un grande successo di mercato. Il gioco consente a tutti i fan di Harry Potter di esplorare un mondo di gioco vasto e ricco di possibilità, pieno di segreti ed ovviamente tante creature magiche.

