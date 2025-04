Formiche.net - Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni

Una cosa in maggioranza la danno per certa: lasi farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Unache dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione dellapasserà dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, presieduta dal senatore di Fratelli d’Italia Alberto. Ed è proprio lui che, sulle colonne di Formiche.net, spiega le ragioni della necessità di “un cambio di passo rispetto allaattuale” anche in vista dell’approvazione della riforma sul premierato.