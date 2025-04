Pit stop per il trasporto pubblico bergamasco | la sicurezza preoccupa ma corse soppresse tendenti allo zero

trasporto pubblico bergamasco. In un periodo di fervore per il settore, con i cantieri della linea T2 e dell'e-Brt per Verdellino che procedono spediti, l'Agenzia per il Tpl di Bergamo ha presentato l'andamento del servizio negli ultimi dodici mesi in occasione della 13ª Conferenza locale del trasporto pubblico.Da marzo 2024 a febbraio 2025 nei quadranti del bacino orobico sono state effettuate 2,3 milioni corse. Il direttore dell'Agenzia Marcello Marino parla di un numero di viaggi soppressi "tendente allo zero": cifre significative, soprattutto se si considerano le difficoltà che le aziende del settore devono quotidianamente affrontare. Tra le più 'impattanti', la ridotta disponibilità di personale e la sicurezza a bordo dei mezzi. "Attraverso un mix di operazioni gestionali e acquisizioni esterne le società hanno evitato che le complicazioni nel trovare autisti ricadessero sul servizio – sostiene Marino -.

