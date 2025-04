Lanazione.it - Pistoiese: Obiettivo Riscatto Contro Zenith Prato Dopo la Sconfitta con San Marino

PISTOIA Dimenticare Cattolica e pensare solamente alla. Perchè prestazioni come quelle di domenica non possono essere all’altezza della. Non sarà facile, soprattutto a livello fisico, ma dev’essere questo il principale focus dellache nel pomeriggio di ieri è tornata a lavorare al Turchila brutta prova che ha portato allacol San. Una settimana che per gli arancioni sarà atipica, in quanto la sfida con la formazione pratese andrà in scena sabato alle 15 e non domenica come da calendario, per permettere alle due squadre di preparare al meglio il turno infrasettimanale pre-pasquale di giovedì 17.gli amaranto guidati da Simone Settesoldi, vecchia conoscenza arancione, ladovrà ritrovare brillantezza atletica e mentale, due elementi che sono dannatamente mancati nella partita del Calbi di tre giorni fa.