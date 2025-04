Ancora un'aggressione ai danni delin Toscana. L'ultimo episodio è accaduto nella serata di lunedi' 7 aprile 2025 a, come denuncia la segreteria territoriale del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristicheL'articoloconilalproviene da Firenze Post.

Leggi su .com

.com - Pistoia: minaccia e aggredisce con testate il personale sanitario al pronto soccorso

Minacce di morte e testate ai sanitari, follia e panico in ospedale. “Non si può andare avanti così”.

Minacce di morte e testate ai sanitari, follia e panico in ospedale. “Non si può andare avanti così”.

Firenze: chiama la polizia e minaccia di uccidere compagno della madre.

Minacce di morte e testate ai sanitari follia e panico in ospedale Non si può andare avanti così.

Firenze, ucciso da moto in via Gioberti: pena ridotta per uno degli imputati.

Covid in Toscana: nessu decesso nell'ultima settimana e 12 nuovi casi. 16 i ricoverati (3 in terapia intensiva).