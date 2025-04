Pirelli punta a crescere in Cina e America | fiducia nel negoziato con Sinochem

cresceremo in Cina e cresceremo in America", "stiamo lavorando da tempo e siamo vicini a un accordo per farlo". Il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera ribadisce la fiducia nel negoziato con il socio cinese Sinochem per una governance di Pirelli che si adegui alla normativa statunitense. "Verrà superata questa difficoltà, andiamo tranquillamente avanti, faremo quello che dobbiamo fare", dice Tronchetti, sottolineando che c'è "la volontà degli Stati Uniti di avere Pirelli come investitore" così come un "totale supporto politico" in Cina. Anche se, rileva, "qualcuno c'è sempre che, magari, vede le cose in un modo diverso, ma noi tranquillamente andiamo avanti". "La soluzione sarà solo negli interessi di Pirelli. Non c'è altra priorità, è nei patti, negli accordi. Si atterrerà lì", sottolinea Quotidiano.net - Pirelli punta a crescere in Cina e America: fiducia nel negoziato con Sinochem Leggi su Quotidiano.net "Noimo inmo in", "stiamo lavorando da tempo e siamo vicini a un accordo per farlo". Il presidente esecutivo di, Marco Tronchetti Provera ribadisce lanelcon il socio cineseper una governance diche si adegui alla normativa statunitense. "Verrà superata questa difficoltà, andiamo tranquillamente avanti, faremo quello che dobbiamo fare", dice Tronchetti, sottolineando che c'è "la volontà degli Stati Uniti di averecome investitore" così come un "totale supporto politico" in. Anche se, rileva, "qualcuno c'è sempre che, magari, vede le cose in un modo diverso, ma noi tranquillamente andiamo avanti". "La soluzione sarà solo negli interessi di. Non c'è altra priorità, è nei patti, negli accordi. Si atterrerà lì", sottolinea

Pirelli punta a crescere in Cina e America con il supporto di Sinochem. Pirelli, 20 anni in Cina: forti legami e basi per crescere. Pirelli: da 20 anni in Cina, nel paese forti legami e basi per crescita futura. Da spin-off Pirelli al lancio dei primi pneumatici a marchio proprio: così Prometeon è diventata un punto di riferimento per il settore. Sacs Tecnorib apre il capitale: a Nuo il 32%. Pirelli - Goldman Sachs promuove il giudizio a Buy e alza il target. Ne parlano su altre fonti

Pirelli punta a crescere in Cina e America: fiducia nel negoziato con Sinochem - Marco Tronchetti Provera conferma l'accordo con Sinochem per una governance Pirelli adeguata alla normativa USA. (msn.com)

Pirelli, 20 anni in Cina: forti legami e basi per crescere - Pirelli celebrerà i suoi 20 anni di presenza industriale in Cina, nella provincia dello Shandong, dove conta 3 stabilimenti e oltre 5.000 dipendenti. "Pirelli è presente in Cina dal 2005. (ANSA) ... (ansa.it)

Pirelli celebra 20 anni di presenza in Cina, Tronchetti Provera “Continui investimenti sulla tecnologia” - MILANO (ITALPRESS) - Pirelli celebrerà i suoi 20 anni di presenza industriale in Cina, nella provincia dello Shandong, dove oggi il gruppo conta 3 stabilimenti e oltre 5.000 dipendenti. "Pirelli è pre ... (msn.com)