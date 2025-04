Pirelli espande investimenti in Cina e USA | nuovi posti di lavoro e tecnologie avanzate

Pirelli (legati all'anniversario di 20 anni di presenza in Cina) oggi erano sul Giornale del Popolo, sull'Agenzia di Stato: abbiamo un totale supporto politico" E, sottolinea Tronchetti, anche "il governo italiano ovviamente sa che Pirelli è un'azienda strategica e che ha tecnologie che non ha nessun altro nel mondo dei pneumatici e dei software connessi alle case auto. È sempre attento". Pirelli lavora "sempre in un'ottica di collaborazione, senza rotture. Stiamo cercando proprio di fare quello che vogliono le autorità cinesi: avere 5 mila posti di lavoro è un bel segnale. Quotidiano.net - Pirelli espande investimenti in Cina e USA: nuovi posti di lavoro e tecnologie avanzate Leggi su Quotidiano.net "Faremo quello che dobbiamo fare. Abbiamo con noi la volontà degli Stati americani di averci come investitori. Abbiamo con noi anche il livello politico cinese che assolutamente è felice che noi ci siamo. Gli articoli su(legati all'anniversario di 20 anni di presenza in) oggi erano sul Giornale del Popolo, sull'Agenzia di Stato: abbiamo un totale supporto politico" E, sottolinea Tronchetti, anche "il governo italiano ovviamente sa cheè un'azienda strategica e che hache non ha nessun altro nel mondo dei pneumatici e dei software connessi alle case auto. È sempre attento".lavora "sempre in un'ottica di collaborazione, senza rotture. Stiamo cercando proprio di fare quello che vogliono le autorità cinesi: avere 5 miladiè un bel segnale.

