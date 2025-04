Pignoramenti ed inerzie | vanno evitate le corse contro il tempo

Ilgiorno.it - Pignoramenti ed inerzie: vanno evitate le “corse contro il tempo” Leggi su Ilgiorno.it Pillitteri Mi scrive una lettrice della provincia di Milano. Ha sviluppato un forte arretrato con il condominio per via di una situazione personale debitoria molto pesante. L’amministratore ha deciso di agire in via esecutiva sull’immobile di proprietà. E la casa andrà all’asta alla fine di luglio. Mi chiede se è possibile “salvarla” con una procedura per sovraindebitamento. Prima di rispondere non si può non sottolineare la lunga inerzia che ha portato la lettrice a porsi il problema all’ultimissimo momento. Un caso tutt’altro che raro. In molti sovraindebitati, sopraffatti dall’angoscia che comporta la loro situazione, agisce il fenomeno psicologico della rimozione. Fanno finta che il problema non esiste e mettono “la testa sotto la sabbia”. Finché il problema non precipita loro addosso.

