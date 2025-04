Piero Marrazzo e la sua Storia senza eroi al Passioni Festival

Passioni Festival non si ferma. Alla libreria Feltrinelli di Arezzo ospite d’eccezione sarà il giornalista, conduttore televisivo ed ex politico Piero Marrazzo, che giovedì 10 aprile alle ore 21.00 alla libreria Feltrinelli di Arezzo presenterà il suo libro “Storia senza eroi”, edito dalla. Arezzonotizie.it - Piero Marrazzo e la sua “Storia senza eroi” al Passioni Festival Leggi su Arezzonotizie.it Ilnon si ferma. Alla libreria Feltrinelli di Arezzo ospite d’eccezione sarà il giornalista, conduttore televisivo ed ex politico, che giovedì 10 aprile alle ore 21.00 alla libreria Feltrinelli di Arezzo presenterà il suo libro “”, edito dalla.

