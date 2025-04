Lanazione.it - Piero Marrazzo al Passioni Festival. È iniziato il conto alla rovescia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 9 aprile 2025 –al. Èililper l’evento targato. Ospite d’eccezione sarà il giornalista, conduttore televisivo ed ex politicoche presenterà il suo libro “Storia senza eroi”, edito da Marsilio. Appuntamento giovedì 10 aprile alle ore 21.00libreria Feltrinelli di Arezzo.è stato per molti anni uno dei volti più noti della Rai, sia come conduttore, tra le altre, del Tg2 e di “Mi manda Raitre” sia come inviato. Dal 2005 al 2009 è stato Presidente della Regione Lazio, prima di essere coinvolto in una vicenda che lo costringerà a dimettersi. E anche di quella vicendaparla in “Storia senza eroi”, un’autobiografia sincera e a 360° sulgiornalista e politico, sulpadre e figlio.