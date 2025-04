Napolipiu.com - Picchiata dal marito per aver tifato Napoli: chiesti tre anni di carcere per un brigadiere a Rivoli

È entrato nel vivo il processo a carico di un brigadiere dell'Arma, in servizio a Rivoli, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. L'uomo, 57 anni, aveva provato a difendersi sostenendo che la moglie gli avesse causato gravi problemi di salute, tra cui ulcere e disturbi gastrici. Tuttavia, come emerso nel dibattimento di lunedì 7 aprile, una ricerca negli archivi dell'Arma ha rivelato che i problemi di salute lamentati risalgono al 1989, ben prima del matrimonio. Il pubblico ministero Livia Locci, sulla base di questi riscontri, ha chiesto per l'imputato una condanna a tre anni di carcere. Le accuse a carico del brigadiere sono pesanti: percosse, umiliazioni continue e imposizione di divieti sia alla moglie sia ai figli.