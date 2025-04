Piantedosi Governare l’immigrazione gestendo i canali d’ingresso

Piantedosi, ha partecipato a Il Cairo alla riunione ministeriale del Processo di Khartoum che si è conclusa con l'adozione di una dichiarazione e di un piano d'azione che aprono nuove prospettive di collaborazione lungo direttrici che vanno dal contrasto ai trafficanti, alla prevenzione della migrazione illegale e al rafforzamento della cooperazione in tema di rimpatri. "La continuità e l'espansione del dialogo tra Europa e Africa – ha dichiarato Piantedosi – sono un pilastro irrinunciabile per l'Italia, che sostiene con convinzione piattaforme di dialogo regionale come il Processo di Khartoum. Sono convinto che una politica comune rigorosa contro i trafficanti possa giovare tanto ai Paesi di destinazione, quanto a quelli di origine. Governare la migrazione vuol dire gestire i canali d'ingresso in maniera proficua per tutti gli attori, a partire dagli immigrati stessi che solo in questo modo possono evitare pericolosi viaggi e accedere a percorsi di integrazione nei Paesi di destinazione".

