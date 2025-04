Pescara 27 anni di violenze domestiche | la moglie denuncia e si salva Ma mio figlio stava diventando come lui

denuncia, le violenze sono iniziate subito dopo il matrimonio e si sono protratte nel tempo con crescente intensità: pugni dietro la testa – scelti, secondo l’indagato, perché “non lasciano segni” –, schiaffi, insulti ripetuti e un clima costante di terrore domestico. Gli episodi si sarebbero verificati almeno cinque volte al mese, aumentando con il passare degli anni.La situazione familiare, come evidenziato nel provvedimento, vedeva l’uomo esercitare un controllo assoluto, riservando una particolare protezione al figlio maschio, che cercava di plasmare a sua immagine, inculcandogli sentimenti di odio verso la madre.«Mio figlio stava diventando come lui», ha raccontato con dolore la donna, spiegando di aver temuto non solo per sé stessa, ma anche per il futuro del ragazzo. Leggi su Citypescara.com Secondo quanto riportato nella, lesono iniziate subito dopo il matrimonio e si sono protratte nel tempo con crescente intensità: pugni dietro la testa – scelti, secondo l’indagato, perché “non lasciano segni” –, schiaffi, insulti ripetuti e un clima costante di terrore domestico. Gli episodi si sarebbero verificati almeno cinque volte al mese, aumentando con il passare degli.La situazione familiare,evidenziato nel provvedimento, vedeva l’uomo esercitare un controllo assoluto, riservando una particolare protezione almaschio, che cercava di plasmare a sua immagine, inculcandogli sentimenti di odio verso la madre.«Miolui», ha raccontato con dolore la donna, spiegando di aver temuto non solo per sé stessa, ma anche per il futuro del ragazzo.

