Perugia Corsa al Rettorato i candidati si preparano per il voto di giugno

Perugia. Con il decreto del decano, professor Ermanno Cardelli, è stato definito il calendario che porterà all'elezione del nuovo Rettore per il sessennio che va dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2031. I collegi elettorali sono pronti: si voterà il 4 giugno, con un eventuale ballottaggio previsto per il 17 dello stesso mese. Il regolamento elettorale ha subìto qualche modifica e sono state introdotte nuove modalità di voto, tra cui un sistema di voto ponderato che conferisce maggiore peso al personale tecnico-amministrativo.La Corsa per il Rettorato è particolarmente interessante quest'anno, con cinque candidati in lizza, anche se al momento la candidatura di Massimiliano Marianelli emerge come una delle più discusse tra gli accademici.

